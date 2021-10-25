"Офшор 95": в НАПК рассказали о проверке декларации Зеленского

Проверку декларации Зеленского завершили. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский является образцовым декларантом.

Об этом сказал председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в интервью НВ.

Председатель НАПК прокомментировал проверку декларации президента после публикации расследования о его офшорах.

"Слідство.інфо" и президент предоставили на наш запрос соответствующие документы, фигурирующие в расследовании", - рассказал Новиков.

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Исследование фактов на этой или на следующей неделе опубликуют на сайте НАПК.

Новиков назвал Зеленского образцовым декларантом и сообщил, что президент предоставил все документы, касающиеся компаний, о которых говорится в журналистском расследовании.

"У нас были такие случаи, когда мы просили продемонстрировать. Но они единичны и не являются общей практикой. Относительно президента, то таких вопросов не возникало. Поскольку он основал несколько крупных компаний, у него были возможности заработать такое состояние", - сказал председатель НАПК.

3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Офшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского на офшорные фирмі Зеленского и его соратников. "Кварталовцы" зарегистрировали более 10 фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В офисе президента заявили, что в фильме нет никаого компромата, а Зеленский сказал, что в фильме "сюжет так себе". НАПК проверило декларацию президента Зеленского и проверяет декларацию председателя СБУ Ивана Баканова относительно расследования журналистов Pandora Papers.