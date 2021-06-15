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Офис президента превратили в джунгли. Не хватает "черепов и скелетов"

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В сети распространяют фото Офиса президента после ремонта. Необычный интерьер напоминает декорации для фильмов. Например, "Остров сокровищ" или "Пираты Карибского моря".

Такое мнение высказал фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий, пишет УНИАН.

Автор: Ефрем Лукацкий
  В ОП появилась искусственная зелень
В ОП появилась искусственная зелень

"Я с интересом рассматривал кабинет, в котором давал интервью Владимир Зеленский. Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями. Я не оговорился. Искусственные папоротники и другие растения Тихоокеанского региона напоминали мне сцены кукольного театра, постановки "Остров сокровищ" или "Пираты карибского моря". Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Мне все время казалось, что сейчас заиграет музыка, прозвучат выстрелы и появятся куклы в банданах, с саблями и старинными пистолетами. Единственное, что указывало на то, что мы не в детском театре, - неоновая надпись, как в магазинах. Только не реклама "Кока-Колы", а "Центр действия президента". На этот раз лампочки не горели", - отметил Лукацкий.

Стены ОП оформлены в темно-серых оттенках, что резко контрастирует с зеленью.

Автор: Ефрем Лукацкий
  Зелень составляет резкий контраст со стенами темно-серого цвета
Зелень составляет резкий контраст со стенами темно-серого цвета

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Двери в Офисе президента, которые были повреждены во время акций протеста, отреставрировали и установили на место. На дверях заменили оковки и очистили бронзовые дверные ручки - теперь они блестят.

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Дата
15
июня

Глава МИД обматерил Путина

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