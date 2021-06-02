Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото

Во вторник, 1 июня, двери в Офисе президента, которые были повреждены во время акций протеста два месяца назад, отреставрировали и установили на место.

Все это время вход был забит фанерой, пишет Obozrevatel.

Фото: Оbozrevatel

Работы по установке дверей осуществляли шесть рабочих. По их словам, конструкции отреставрировали к предыдущему цвету.

Также на дверях заменили оковки и очистили бронзовые дверные ручки - теперь они блестят.

Подход к зданию ОП до сих пор блокирует ограда, которая остается закрытой. Снимут ли ее, полицейские не знают.

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20 марта на ул. Банковой в Киеве во время акции "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками. Позже Киевская художественная галерея "Речовий доказ" заинтересовалась покупкой разрисованных дверей ОП. В документе, который подали на имя председателя ОП Андрея Ермака, указывается, что двери имеют художественную ценность, и их реставрация будет фактическим уничтожением арт-объекта. Поэтому галерея готова выкупить двери по стоимости на 10% выше, чем новые двери.