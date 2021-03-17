Офис президента объяснил кадровые изменения

Игорь Брусилов стал девятым заместителем руководителя ОП Ермака. Фото: president.gov.ua

Новый заместитель руководителя Офиса президента Игорь Брусыло будет заниматься визитами главы государства. Об этом сообщил сайт президента Украины.

"В общем продолжу направлять работу Службы государственного протокола и церемониала президента. Однако расширятся полномочия по качественному содержательному наполнению и организации международных визитов, рабочих поездок и мероприятий с участием Владимира Зеленского", - сообщил Брусыло.

Будет обеспечено информационно-разъяснительную работу о важности и целей зарубежных визитов президента Украины Владимира Зеленского и визитов в Украину глав иностранных государств, правительств, руководителей международных организаций.

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Сейчас Игорь Брусило занимается подготовкой официального визита в Украину 18-19 марта президента Литвы Гитанаса Науседы.

До назначения Игорь Брусило работал заместителем руководителя департамента государственного протокола и церемониала. Работал в Аппарате Верховной Рады в сфере обеспечения межпарламентского взаимодействия. В 2007-11 годах находился на дипломатической службе в Посольстве Украины в Италии. Вернулся к работе в протоколе президента в 2012 году.