Одна из фракций дала добро на инаугурацию 19 мая

Зеленский должен конвертировать высокий уровень доверия в реформы, говорят в "Самопоміч". Фото: УНІАН

Фракция "Самопоміч" поддерживает назначение инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на 19 мая - дату, которую он сам предложил. Об этом заявил лидер политсилы мэр Львова Андрей Садовый.

Нардепы обсудили вопросы инаугурации, все поддержали ее назначение на 19 мая, отметил он, сообщает "Громадське"

"Если Зеленский хочет приступить к своей работе 17, 19 мая - welcome, иди и делай. Чем скорее, тем лучше. Потому что он сегодня имеет высокий уровень доверия. Если он этот уровень доверия начнет сжигать для проведения реформ, - молодец, тогда будет успех", - сказал Садовый.

Также лидер "Самопоміч" заявил: благодаря большой поддержке Зеленский может "заставить" депутатов проголосовать за снятие неприкосновенности и изменение Избирательного кодекса, чтобы следующие парламентские выборы проходили по пропорциональной системе с открытыми списками. Если Верховная Рада не поддержит этого, ее надо разогнать.

"Если парламент с понедельника (13 мая) не приступит я к рассмотрению закона, который лишит депутатов неприкосновенности. Если парламент не примет закон о новых выборах - открытые списки, пропорциональная система - гнать этот парламент надо в шею как можно скорее", - сказал Садовый.

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Во втором туре президентских выборов шоумен Владимир Зеленский на 48,77% опередил Петра Порошенко. Об окончательных результатах выборов ЦИК сообщила 30 апреля.