Одиозного судью Вовка принудительно доставят в суд

Вовк с осени игнорирует заседания, прикрываясь судейским иммунитетом. Фото: Facebook

Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка в суд для избрания ему меры пресечения.

Вовк с осени игнорирует заседания, прикрываясь судейским иммунитетом, поэтому прокурор уже дважды просил следователя судью предоставить разрешение на принудительный привод, сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции".

Разрешение предоставили несмотря на чрезвычайное давление Высшего совета правосудия на судей ВАКС, в частности на Бицюка, в отношении которого открыли дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей ОАСК.

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До этого Вовк в очередной раз не явился в ВАКС для избрания меры пресечения. После чего детективы НАБУ вручили ему повестку в суд на 5 января. Тогда Вовк посещал празднование, организованное бывшим председателем ЦИК и "регионалом" Сергеем Киваловым. Вовк выбросил документы из машины и уехал. В сентябре НАБУ опубликовало записи разговоров главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах. В июле Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей. Также разговоры судей ОАСК НАБУ опубликовало в прошлом году.