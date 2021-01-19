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вторник, 19 января 2021 18:01

Жалобу Приватбанка на действия одиозного судьи Вовка оставили без рассмотрения

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Жалобу Приватбанка на действия одиозного судьи Вовка оставили без рассмотрения
Жалобу на действия судьи Сергея Вовка представители Приватбанка подали в декабре прошлого года. Фото: unsplash

Дисциплинарную жалобу Приватбанка против судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка оставили без рассмотрения и решили вернуть жалобщику.

Об этом говорится в решении Высшего совета правосудия.

Жалобу на действия судьи Сергея Вовка представители Приватбанка подали в декабре прошлого года.

"В сентябре 2020 года именно судья Сергей Вовк вынес одиозное решение об уплате Приватбанком 350 миллионов долларов компаниям, связанным с братьями Суркисами", - сообщали в Приватбанке.

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Ранее Печерский районный суд Киева удовлетворил иск 6 оффшорных компаний братьев Игоря и Григория Суркисов в государственный Приватбанк. Речь шла об обязательствах банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценили в $350 млн.

Печерский райсуд Киева санкционировал принудительное списание средств и/или арест имущества Приватбанка в случае отказа выплачивать компаниям Суркисов определенную судом сумму.

Министр юстиции Денис Малюська назвал решение Печерского райсуда по Суркисам по делу Приватбанка "одним из крупнейших зашкваров в истории украинской судебной власти в исполнении судьи Вовка". Он заверил, что Минюст обязательно обжалует решение об удовлетворении иска.

Ранее Малюська заявлял о том, что видит в судебном процессе 6 британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против Приватбанка признаки сговора между судьями и бизнесменами.

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