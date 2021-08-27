Обвиняемым в организации убийства активистки Гандзюк продолжили меры пресечения

Мангер и Левин остались под стражей. Фото: Корреспондент

Днепровский районный суд Киева продлил на два месяца меры обвиняемым в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Речь идет о главе Херсонской ОГА Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского областного совета Алексея Левина.

Их оставят под стражей, сообщает пресс-служба суда.

Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога, поскольку есть риски подозреваемыми для побега, незаконного влияния и давления на свидетелей, которых планируют допрашивать на следующих заседаниях. А также риск препятствовать уголовному производству.

Адвокаты подозреваемых отрицали обоснования прокурора о содержании под стражей их подзащитных, поскольку доказательств что обвиняемые могут влиять на свидетелей или скрыться отсутствуют.

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31 июля 2018 советницу городского головы и общественного деятеля Екатерину Гандзюк облили кислотой. На тот момент она выполняла обязанности руководительницы делами исполнительного комитета Херсонского горсовета. Гандзюк с ожогами попала в реанимацию, она перенесла более 10 операций. 4 ноября Екатерина умерла в киевской больнице от разрыва тромба. По данным следствия, подозреваемыми соорганизаторами преступления является Игорь Павловский и Алексей Левин, а заказчиком - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.