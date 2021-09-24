Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на Оскар

Оба запроса к президенту отклонили. Фото: president.gov.ua

В Верховной Раде обстрел автомобиля первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира назвали "фильмом".

Соответствующий запрос внефракционного народного депутата Гео Лероса к президенту объявила вице-спикер Елена Кондратюк.

"Ставится на голосование поддержка запроса Гео Лероса к президенту Украины о ходатайстве перед американской киноакадемией о вручении премии "Оскар" Владимиру Зеленскому за лучший сценарий и спецэффекты в фильме "Покушение, которого не было. Смотреть всем", - сказала заместитель председателя ВР.

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Во время объявления запроса в зале было слышно аплодисменты.

В рядах, где фракция "Слуги народа", депутаты улыбались.

Запрос поддержали 35 депутатов, 69 воздержались, против - 171. Решение не приняли.

Также вице-спикер объявила второй запрос Лероса к президенту о якобы оплате руководителем Офиса президента Андреем Ермаком "2300 заказных, сфабрикованных материалов в Telegram-канале и СМИ" с целью дискредитации Лероса.

"О личном контроле Владимира Зеленского за представлением Андреем Ермаком в НАПК сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии", - зачитала вице-спикер.

Решение тоже не приняли.

22 сентября у села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области стреляли в автомобиль Шефира. Ранили водителя машины. В автомобиль выпустили не менее 10 пуль. В Офисе президента обстрел связали с борьбой против олигархов. Расследует дело Главное следственное управление Национальной полиции. Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира помощником в мае 2019 года. Шефир является продюсером "Студии "Квартал 95", которая снимала телесериал "Слуга народа".