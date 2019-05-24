"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам

Сергея Притулу достали "километровые тексты ненависти" в сетях.

Волонтер и комик Сергей Притула советует украинцам вместо траты времени на "километровые посты ненависти против политических оппонентов" просто пойти поработать.

Видеообращение появилось на странице комика в Facebook.

"Хочу спросить у тех людей, которые строчат километры текстов с ужасными словами в адрес политических оппонентов. Откуда у вас есть столько времени? Чтобы писать в адрес друг друга столько ненависти?

Это же надо иметь свободное время для этой писанины. Время, которое можно было потратить на работу. Читаю километры тех текстов, где люди обвиняют власть предыдущую, нынешнюю, любую. В бездействии и что им плохо жить.

Даже знаю людей. Когда был Ющенко, они писали "чмо", "не оправдал надежды, не делает ничего, чтобы жилось хорошо". А потом они писали, что Порох "чмо". А сейчас они пишут, что Зеленский "чмо". Одни и те же люди. Им не угодишь. Они не могут достойно жить.

Ваш достаток определяет не какой то эфемерный дядя во главе страны

И я вот думаю: когда вы поймете, что повестка дня вашей жизни и ваш достаток определяет не какой то эфемерный дядя во главе страны. А вы лично - своими стараниями, умениями, знаниями и договором с работодателем. Ваша проблема не в том, что вам мало платят, а в том, что вы не делаете ничего, чтобы работодатель заплатил вам столько, чтобы вы не хотели от него куда-то уйти", - сказал Притула.

"Люди, ну черт побери. Мы же в одной стране живем. Ну что же вы так гадите друг на друга. Власть будет меняться всегда. Мы должны остаться стабильными в каких-то общих знаменателях, касающихся этой страны", - обратился волонтер.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.