"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 1602
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 2916
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2313
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3078
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5463
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16275
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 558
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2673
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5904
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1773
Фото
Все фото
3
13
5
9
14
В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует &quot;новое&quot; в украинской политике
В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует "новое" в украинской политике
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Видео
Все видео
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский ответил относительно переговоров с Россией
Зеленский ответил относительно переговоров с Россией
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Просмотров: 126
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 4221
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2673
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 603
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1296
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 мая 2019
Просмотров: 522
Не мій голос
Є люди, які спеціально говорять по телефону чужими голосами. От у мене був такий студент Женька — дивовижно точно імітував мій голос, дзвонив ...
пятница, 24 мая 2019 14:54

"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам

  Комментировать
&quot;Ну что же вы так гадите друг друга&quot; - Притула обратился к украинцам
Сергея Притулу достали "километровые тексты ненависти" в сетях.

Волонтер и комик Сергей Притула советует украинцам вместо траты времени на "километровые посты ненависти против политических оппонентов" просто пойти поработать.

Видеообращение появилось на странице комика в Facebook.

"Хочу спросить у тех людей, которые строчат километры текстов с ужасными словами в адрес политических оппонентов. Откуда у вас есть столько времени? Чтобы писать в адрес друг друга столько ненависти?

Это же надо иметь свободное время для этой писанины. Время, которое можно было потратить на работу. Читаю километры тех текстов, где люди обвиняют власть предыдущую, нынешнюю, любую. В бездействии и что им плохо жить.

Даже знаю людей. Когда был Ющенко, они писали "чмо", "не оправдал надежды, не делает ничего, чтобы жилось хорошо". А потом они писали, что Порох "чмо". А сейчас они пишут, что Зеленский "чмо". Одни и те же люди. Им не угодишь. Они не могут достойно жить.

Ваш достаток определяет не какой то эфемерный дядя во главе страны

И я вот думаю: когда вы поймете, что повестка дня вашей жизни и ваш достаток определяет не какой то эфемерный дядя во главе страны. А вы лично - своими стараниями, умениями, знаниями и договором с работодателем. Ваша проблема не в том, что вам мало платят, а в том, что вы не делаете ничего, чтобы работодатель заплатил вам столько, чтобы вы не хотели от него куда-то уйти", - сказал Притула.

"Люди, ну черт побери. Мы же в одной стране живем. Ну что же вы так гадите друг на друга. Власть будет меняться всегда. Мы должны остаться стабильными в каких-то общих знаменателях, касающихся этой страны", - обратился волонтер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Балаболы - все": журналист жестко проехался по президентской кампании

20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

"Нью-Йорк Айлендерс" начал легендарную серию в Кубке Стэнли

На стадионе погибли более 300 болельщиков

Самое читаемое
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 4 Просмотров: 57405
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 55553
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 2 Просмотров: 29971
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 24109
Создали &quot;словарь Зеленского&quot;
Создали "словарь Зеленского" 2 Просмотров: 15210
Политика
На Порошенко написали заявление об организованной преступной группе
На Порошенко написали заявление об организованной преступной группе Просмотров: 270
У Зеленского объяснили, почему подали "закрытые списки"
У Зеленского объяснили, почему подали "закрытые списки" 1 Просмотров: 504
США поможет странам отказаться от российского оружия
США поможет странам отказаться от российского оружия 1 Просмотров: 108
В Конституционный суд пожаловались на роспуск Рады
В Конституционный суд пожаловались на роспуск Рады Просмотров: 306
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
13
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
5
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
4
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
3
Вакарчук раскритиковал "референдумы" от Администрации Зеленского
3
У Порошенко хотят конфисковать все имущество
Голосов: 2579
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua