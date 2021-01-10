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воскресенье, 10 января 2021 16:00

Новые подробности "дела Шеремета", локдаун по-украински и авария газопровода на Полтавщине: неделя в цитатах от GAZETA.UA

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Жизнь страны в цитатах за неделю, по версии Gazeta.ua.

В декабре мы получили больше материалов, чем опубликованные 4 января в прессе. Они нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года обсуждали вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. Эти материалы мы тогда приняли. У нас с тех пор сделали целый ряд международно-правовых поручений. Договоримся о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе, на территории Европы. Мы получили на руки довольно много документов, сейчас они изучаются

Так 5 января министр внутренних дел Украины Арсен АВАКОВ прокомментировал обнародованные накануне бывшим сотрудником белорусских спецслужб Игорем Макаровым пленки с записями якобы из кабинета председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева. На них речь идет о прямом приказе убить журналиста Павла Шеремета от президента Александра Лукашенко.

Национальная полиция по этому поводу опубликовала заявление, из которого следует, что версия о якобы исполнителях преступления Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь остается неизменной.

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Если мы запрещаем реализацию данного товара в помещении магазина, то люди заказывают его через интернет-магазины и не будут контактировать с другими. То есть из 100 человек, которые могли быть в супермаркете, будет 40. Вероятность того, что они инфицируются или инфицируют других, уменьшается

- министр охраны здоровья Украины Максим СТЕПАНОВ.

С 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин. Продлится 17 дней - до 24 января 2021 года включительно.

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Запрещено принимать посетителей субъектам хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли исключительно продуктами питания, на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить лишь при адресной доставке заказов.

Автор: facebook/victor.andrusiv
  8 января украинские пользователи соцсетей массово начали жаловаться, что не могут приобрести в магазинах канцелярские изделия, лампочки, колготки или носки, презервативы
8 января украинские пользователи соцсетей массово начали жаловаться, что не могут приобрести в магазинах канцелярские изделия, лампочки, колготки или носки, презервативы

После последних событий в США мир будет быстро меняться. Мы имеем две опции: либо мы принимаем в этом самое активное участие, либо нас будут менять другие

- пишет в Facebook эксминистр иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН 7 января. Ночью во время митинга сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где должны были объявить результаты выборов президента Соединенных Штатов. Вследствие событий погибли 5 человек - четверо протестующих и полицейский, около 70 арестованы.

После вынужденной эвакуации Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем.

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Оператор газотранспортной системы Украины уже сообщил об инциденте в Нацполицию, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, СБУ. Расследование установит причины аварии, включая возможность диверсии

- сообщили 9 января на сайте ООО "Оператор ГТС Украины".

В 15:50 в тот день произошла авария газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области недалеко от города Лубны. Произошел мощный взрыв и возгорание газовоздушной смеси. Жертв и пострадавших нет. Пришлось прекратить газоснабжение 3,5 тыс. домохозяйств в 17 населенных пунктах Лубенского района. Его восстановили 10 января по состоянию на 11.00.

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Дата
10
января

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