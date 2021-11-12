"Новое оружие Путина" - Арестович заявил о серьезной угрозе для Украины

На белорусско-польской границе нелегалы ​​разбили лагерь. Они прибыли в Беларусь под видом туристов. Оттуда планировали попасть в страны ЕС. Фото: REUTERS

Миграционным кризисом на границе Беларуси с Евросоюзом Россия "решает вопрос" дальнейшего создания единого государства.

После этого Кремль перебросит усилия на Украину. Такое мнение высказал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

"Это новое оружие Путина - нелегальные мигранты. Плюс ядерные бомбардировщики будут патрулировать. Представляете картинку для НАТО? С одной стороны мигранты штурмуют границы и над этим всем летают ядерные бомбардировщики", - говорит Арестович.

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Россия, по его мнению, таким образом оказывает давление на страны ЕС и НАТО. После решения "белорусского вопроса" РФ начнет действия против Украины, прогнозирует он.

История с мигрантами может быть определенным отвлекающим моментом, прежде чем основные усилия направить против Украины, добавил Арестович.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Границу Польши с Беларусью защищают около 13 тыс. военнослужащих. Они помогают пограничникам вдоль этого участка рубежа.