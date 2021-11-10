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среда, 10 ноября 2021 07:23

Границу с Беларусью оцепили 13 тыс. польских силовиков

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Границу с Беларусью оцепили 13 тыс. польских силовиков
13 тыс. военнослужащих из четырех армейских дивизий охраняют границы Польши с Беларусью. Фото: ТСН

Границу Польши с Беларусью по состоянию на 9 ноября защищают около 13 тыс. военнослужащих. Они помогают пограничникам на всей протяженности этого участка рубежа.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блаща на чрезвычайном заседании Сейма по поводу миграционного кризиса на границе, пишет "Укринформ".

Нынешняя ситуация на границе с Беларусью является "самым большим тестом для польских служб за несколько десятилетий", отметил министр.

Блащак подчеркнул, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко осуществляет пропагандистско-дезинформационную деятельность. Она имеет цель посеять недоверие к польской армии и государству и повлечь за собой хаос в стране.

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Тем временем военного атташе при посольстве Республики Польша в Беларуси полковника Ярослава Кембровского вызвали в министерство обороны РБ.

В частности, в министерстве назвали заявления польской стороны о причастности белорусских военнослужащих к миграционному кризису на границе "необоснованными и неправомерными", и без "веских доказательств" белорусская сторона расценивает такие обвинения как "провокацию в отношении вооруженных сил Беларуси", передает государственное информагентство "Белта".

В Минобороны также считают, что для увеличения количества польских военных у границы "отсутствует объективная аргументация".

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака.

Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Позже в МВД сообщили, что мигранты пытались прорвать границу с территории Белоруссии, но эту попытку отбили.

9 ноября мигранты прорвались через белорусско-польскую границу и попали на территорию Польши. Они снесли ограждения в окрестностях города Крынки и села Беловеж.

В каждой из групп насчитывалось "несколько десятков иностранцев". Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, остальных разыскивают.

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