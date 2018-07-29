Новинского внесли в базу Миротворца

Нардеп от Оппозиционного блока, олигарх Вадим Новинский - внесен в базу Миротворца. Анкета с его данными уже появилась на портале.
Новинский является агентом влияния русской православной церкви в Украине. Он ответственен за распространение кремлевской пропаганды в виде так называемого "русского мира", пишут на Миротворце.
"Противник независимости украинского православия от РПЦ. Управляет и финансирует деятельность, которая направленная на разжигание межнациональной розни ", - говорится в анкете.
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Новинский является одним из спонсоров УПЦ МП. Украинское гражданство получил в 2012 году.
Центр "Миротворец" - неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Созданный в 2014 году. В его базе есть боевики террористических ДНР и ЛНР, артисты и певцы, которые не признают аннексии Крыма.
Бывший "регионал", а ныне нардеп от "Оппозиционного блока". Вадим Новинский призвал покаяться священнослужителей Киевского патриархата, которые хотят автокефалии для Украинской церкви. Мол, только после этого можно будет рассматривать вопрос поместной церкви в Украине.
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