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среда, 22 мая 2019 10:40

Новая власть слышит "голос народа" выборочно - Бекешкина

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Новая власть слышит &quot;голос народа&quot; выборочно - Бекешкина
Бекешкина отметила, что большинство украинцев хотят пропорциональную систему выборов с открытыми списками. Фото: rbc.ua

Президент Владимир Зеленский и его команда слышат только тот голос народа, который им выгоден.

Об этом заявила социолог Ирина Бекешкина в Facebook.

"Если "слуга народа" так прислушивается к голосу народа, то, очевидно, следует принять избирательную систему с открытыми списками", - написала Бекешкина.

Она вспомнила результаты опроса, согласно которым большинство украинцев - 37,3% - хотят видеть пропорциональную систему выборов с открытыми списками. 9,8% - за пропорциональную систему, когда все депутаты избираются по партийным спискам. 12,1% - за мажоритарную систему, когда все депутаты избираются в округах. И 12,3% - за нынешнюю систему - половина депутатов избирается по списку, половина - в округах.

"Кажется, с "голосом народа" все ясно. Но, к сожалению, его слышат выборочно", - констатировала Бекешкина.

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Сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит законопроект о новом избирательном законодательстве. Его должен внести в парламент президент Владимир Зеленский.

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Комментарии

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22
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