Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 648
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 171
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 396
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2106
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 522
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 459
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1098
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1260
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 6039
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1665
Фото
Все фото
5
7
19
3
3
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
В Раде власть назвали мафией - &quot;слуга народа&quot; ломал микрофон и устроил драку
В Раде власть назвали мафией - "слуга народа" ломал микрофон и устроил драку
Видео
Все видео
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
"Слуга народа" наврала о социологии в прямом эфире
"Слуга народа" наврала о социологии в прямом эфире
Председатель Бюро экономической безопасности в научной диссертации смотрит в сторону России - "Схемы"
Председатель Бюро экономической безопасности в научной диссертации смотрит в сторону России - "Схемы"
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
Интервью
1/5
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 594
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 558
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 666
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2412
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 3006
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
15 сентября 2021
Просмотров: 45
13 символів
– Усе, що ніколи не дозволила б собі в реальному житті, висловлюю у віртуальному. Може, колись напишу книжку типу "Чого хочуть чоловіки", ...
среда, 15 сентября 2021 17:51

Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского

2 Комментировать
Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского
Проекты касаются различных отраслей на общую сумму $277 млрд, сказал пресс-секретарь президента. Фото: president.gov.ua

План трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский представил в США, является условным названием. Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телеканала "Україна 24"

На вопрос телеведущего "Почему его (план. - Gazeta.ua) не представили украинскому обществу и когда это планируют сделать?" представитель президента ответил:

"План трансформации - это не единый документ. План трансформации - это условное название. Это портфель с, президент сказал, больше восьмидесяти проектов с общей целью - трансформация Украины за 5-10 лет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство утвердило проект госбюджета-2022: основные показатели

По словам Никифорова, проекты касаются различных отраслей на общую сумму $277 млрд.

Представитель президента сказал, что "уже видел некоторые статьи" в СМИ об этом плане.

"Я не думаю, что это какая-то тайна, что мы что-то скрываем. Думаю, что мы его оформим и покажем - тоже не проблема будет", - сказал Никифоров.

В начале сентября Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джозефом Байденом. Страны подписали ряд документов.

В США Зеленский также представил План трансформации Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
сентября

Милиционеры разогнали художественную выставку бульдозерами

Первый антибиотик выделили из грибов

Начался самый большой экономический кризис за последние десятилетия

Как "Шахтер" победил "Шериф"

Самое читаемое
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 6615
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 6498
Ксения Мишина в купальнике поблагодарила лето
Ксения Мишина в купальнике поблагодарила лето
4
 Просмотров: 4887
Умерла участница кулинарного шоу &quot;Мастер Шеф&quot;
Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"
6
 Просмотров: 3672
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 3510
Политика
Моргенштерна повторно внесли в черный список
Моргенштерна повторно внесли в черный список Просмотров: 63
Разумков раскритиковал Данилова за латиницу
Разумков раскритиковал Данилова за латиницу Просмотров: 153
Правительство ликвидировало инспекцию архитектуры и градостроительства
Правительство ликвидировало инспекцию архитектуры и градостроительства Просмотров: 207
Против Лероса возбудили уголовное дело
Против Лероса возбудили уголовное дело Просмотров: 495
Правительство утвердило проект госбюджета-2022: основные показатели
Правительство утвердило проект госбюджета-2022: основные показатели Просмотров: 441
Больше всего комментируют
7
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
4
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
3
В СНБО готовятся к созданию кибервойск
3
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
Голосов: 8260
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть