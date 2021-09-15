Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского

Проекты касаются различных отраслей на общую сумму $277 млрд, сказал пресс-секретарь президента. Фото: president.gov.ua

План трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский представил в США, является условным названием. Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телеканала "Україна 24"

На вопрос телеведущего "Почему его (план. - Gazeta.ua) не представили украинскому обществу и когда это планируют сделать?" представитель президента ответил:

"План трансформации - это не единый документ. План трансформации - это условное название. Это портфель с, президент сказал, больше восьмидесяти проектов с общей целью - трансформация Украины за 5-10 лет".

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По словам Никифорова, проекты касаются различных отраслей на общую сумму $277 млрд.

Представитель президента сказал, что "уже видел некоторые статьи" в СМИ об этом плане.

"Я не думаю, что это какая-то тайна, что мы что-то скрываем. Думаю, что мы его оформим и покажем - тоже не проблема будет", - сказал Никифоров.

В начале сентября Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джозефом Байденом. Страны подписали ряд документов. В США Зеленский также представил План трансформации Украины.