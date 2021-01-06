"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014-го. Скриншот: nv.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который 7-й год руководит МВД и до сих пор на должности говорит по-русски, назвал Харьков "ментовским городом".

Об этом сказал на совещании с правоохранителями в городе 5 января.

"Харьков всегда был ментовским городом, как говорили. Здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править", - сказал Аваков.

"Я так понимаю, что Арсен Борисович в душе уже давно определился, кто он - главный "коп" или главный "мент", - прокомментировал видео в Facebook журналист Богдан Амосов.

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В прошлом году в июне под Верховной Радой собиралась общественность, требовала отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Участники акции заявляли, что реформа МВД провалена. Аваков побил рекорд пребывания в должности среди украинских министров.