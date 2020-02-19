Министр установил рекорд

22 февраля 2014 Арсен Аваков стал и. о министра внутренних дел. Соответствующее решение тогда приняла Верховная Рада.

Автор: УНІАН Аваков шесть лет руководит МВД.

Через пять дней парламент утвердил правительство во главе с премьер-министром Арсением Яценюком. Аваков стал министром.

С тех пор работает в четвертом правительстве. Был в двух Яценюка, одному Гройсмана и теперь - при премьере Гончарука.

До работы в Кабмине Аваков дважды был народным депутатом - от "Батькивщины" и "Народного фронта". Пять лет руководил Харьковской облгосадминистрацией. Занимался банковским, строительным, нефтегазовым бизнесом, теплоэнергетикой.

В ведомстве произошли изменения. Создали Национальную полицию, Национальную гвардию, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, сервисные центры МВД. Ликвидировали пожарную инспекцию. Заработала единая линия 102 и колцентр Нацполиции. Министерство координирует работу Государственной пограничной службы.

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- Зеленскому действительно некем заменить действующего министра. Так, чтобы это очень серьезное ведомство было управляемым, - говорит политический обозреватель Леонид Швец.

"Зеленский еще не укрепился во власти, не почувствовал ее. Побаивается остаться один на один с МВД. Легче договориться с Аваковым. Поэтому сейчас оба являются союзниками. Хотя Арсен Борислович для Владимира Александровича - ситуативный партер. Вопрос, кем его заменить Зеленского мозолит постоянно. Вплоть до того: "Скажите мне на кого, я заменю". Хочет, чтобы вокруг него были люди, которым он доверяет. Аваков таковым не является. Но того, кому можно доверить МВД, пока нет.

Таким силовой орган нельзя поставить любого. Не каждого примут и не каждый справится. Это как родео, где ковбои на мустангах их покоряют. И Аваков - ловкий родео-наездник. Ему удалось обуздать все это мусорское сообщество. Это очень не просто для человека со стороны. Более того, он укрепился в этой системе. Знает ее от и до.

Зеленскому надо избавиться от министра Авакова в этом году. Лакмусовой бумажкой будет дело Шеремета. Видим, куда это все идет. Дело станет именно тем камешком, о который Аваков споткнется", - говорит Леонид Швец.

Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука в августе прошлого года. В Кабмине работают три вице-премьера и 16 министров.