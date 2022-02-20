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воскресенье, 20 февраля 2022 13:48

Нидерланды предоставят оружие Украине

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Нидерланды предоставят оружие Украине
Кулеба считает, что следует ввести часть санкций против России. Фото: Дмитрий Кулеба / Facebook

Нидерланды изменили свое решение и предоставят оружие Украине.

Также Украина готовится к любому сценарию, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своем брифинге, передаёт Gazeta.ua

Он считает, что есть все основания для введения части санкций против России.

"Момент настал. Пора остановить Россию, применив превентивные санкции", - сказал Кулеба.

Но министр сказал, что дипломатия все еще может сработать.

"Мир однозначно на стороне Украины – не только в словах, но и в делах. Это ключевое. Дипломатия еще может сработать. Мы скоординировали с нашими партнерами шаги, которые удержат Россию на дипломатическом треке", - добавил Кулеба.

Он также заявил, что Украина не хочет войны, но "мы будем защищаться".

Дополняется...

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