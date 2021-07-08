"Ничего страшного с родиной не случится" - "слуга народа" Бужанский наработался и хочет на пять недель в отпуск

Максим Бужанский избирался в Верховную Раду по мажоритарному округу от партии "Слуга народа". Фото: Ян Доброносов

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что депутатами нужно пойти на пятинедельный отдых, и за это время ничего не случится. Об этом сказал на заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, когда обсуждали график на лето, сообщает движение "Чесно".

"Коллеги, давайте определимся! Мы все-таки идем в отпуск или продолжаем работать? Давайте сделаем паузу в своем нелегком труде на пять недель. Ничего страшного с родиной не случится, если мы не будем каждые пять минут заседать", - цитируют "слугу".

При этом, несмотря на замечания депутат Бужанский выступал на комитете на русском языке.

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Максим Бужанский известен тем, что подавал законопроект об отмене перехода учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения. Это вызвало протесты под Верховной Радой. В прошлом году в феврале нардеп не поднялся, когда в парламенте минутой молчания почтили память погибших участников Революции достоинства.