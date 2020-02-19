"Слуга" Бужанский не поднялся почтить память погибших участников Революции достоинства

"Слуга народа" демонстративно сидел.

Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался почтить память погибших участников Революции достоинства минутой молчания в Верховной Раде.

Почтить погибших предложили на заседании 19 февраля.

Сегодня Верховная Рада почтила минутой молчания память Героев Небесной сотни. С таким предложением с трибуны парламента к депутатам обратилась заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Со своих мест поднялись народные депутаты, журналисты и другие приглашенные, Бужанский продолжал сидеть.

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Следователи Государственного бюро расследований по делу Майдана задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Омега". Ему объявили о подозрении в совершении прицельных выстрелов на поражение по направлению толпы безоружных участников Евромайдана на улице Институтской и Майдане Независимости в Киеве 20 февраля 2014 года.