Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба

Украина на переговорах в "нормандском формате" будет требовать вывода вооруженных сил Российской Федерации с Донбасса и стоять на красных линиях. За спиной Украины никто из участников формата не будет договариваться. Об этом в интервью журналу "Країна" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Автор: Тарас Подолян Враг продолжает фортификационные работы, роют окопы - это тоже надо прекратить, говорит Дмитрий Кулеба.

"Никто не способен за нашей спиной договориться против нас. Никто не предаст Украину, если ее не предадут сами украинцы. Если мы будем стоять на своих красных линиях, будем умело маневрировать - никто. Это "нас сливают", "все против нас" - это эмоциональные вещи. Судьба Украины в наших руках.

Я знаю людей, которые занимаются внешней политикой Украины. Ни одна внешняя сила не заставит президента, руководителя его Офиса или меня сделать то, что будет вредить интересам Украины", - сказал министр.

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Переговоры затягивает Россия, говорит Кулеба.

"Встречался с немецким коллегой и другом Гайко Маасом. Договорились о встрече министров Нормандского формата в сентябре. Встреча советников тоже предстоит в этом месяце. Нам надо провести такой crazy-неистовый сентябрь.

По сути, процесс затягивает только российская сторона. Украина настроена двигаться настолько быстро, насколько это возможно. Нас поддерживают Германия и Франция. А РФ двигается настолько быстро, насколько хочет - здесь ускоряет, здесь тормозит", - рассказал глава МИД.

"Прекращение огня должно быть постоянным. Враг продолжает фортификационные работы, роют окопы - это тоже следует прекратить. За дни перемирия нету раненых и убитых в бою, и это ключевое, это огромное достижение. Но должно быть постоянство процесса, должны убедиться, что это действительно новая реальность. А не ее имитация", - сказал Кулеба.

Идея встречи лидеров в Берлине - обсудить, что делать дальше, говорит министр.

"В Париже достигнуты в основном договоренности по безопасности. После безопасности - идем к политике", - рассказал он.

"Вывод вооруженных сил Российской Федерации, разоружение незаконных вооруженных формирований, восстановление полного контроля над границей и восстановление суверенитета Украины над временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Возвращение туда органов власти и начало болезненного процесса реинтеграции этих территорий", - говорит Дмитрий Кулеба.

Интервью с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой читайте в журнале "Країна" в четверг, 3 сентября.