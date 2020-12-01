Зеленский хочет чтобы будущие поколения не знали других вариантов, кроме свободы и независимости. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 29-й годовщиной Всеукраинского референдума о независимости Украины.

Глава государства призывает выразить уважение тем, кто веками боролся за независимость нашей страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Хотя это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово "Независимость" стоит писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками за нее боролся, и как символ того, как много она для нас значит".

29 лет назад украинский народ дал исторический ответ на вопрос, может ли в Украине быть независимость. Зеленский напомнил, что 1 декабря 1991 года более 28 млн голосов сказали на весь мир: "Мы хотим и будем жить в своем государстве - в свободной Украине".

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Он отметил важный момент: получение независимости еще не означает завершения борьбы за эту независимость, которую нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни.

"Мы делаем это 7-й год подряд. Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий. Ради будущих поколений и их искренних удивлений: "А разве может быть иначе, как свободная, единая и независимая Украина?"

Главное сегодня то, что у нас есть все необходимое, чтобы стать мощной и конкурентоспособной страной, но возможно это при одном простом условии: если все мы вместе приложим для этого свои усилия, добавил президент.

Страна, в которой есть изменчивость власти путем свободного голосования, плюрализм масс-медиа, возможность высказывать любое мнение, является результатом 3 революций, считает ученый, участник русско-украинской войны 47-летний Евгений Дикий.