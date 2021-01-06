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среда, 06 января 2021 17:24

Невозможно отстранить - Тупицкий продолжает ходить на работу

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Невозможно отстранить - Тупицкий продолжает ходить на работу
Председатель КСУ можно только уволить. Фото: pinterest.com

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий будет и дальше ходить на работу.

Он будет выполнять свои обязанности, несмотря на указ президента Владимира Зеленского о его отстранении, сказал судья КСУ Игорь Слиденко в комментарии "Пятому каналу".

По его словам, об отстранении Тупицкого от работы не шла на закрытом заседании КСУ 5 января.

"Ни Конституция, ни законодательство Украины не предусматривает такого института, как отстранение судьи Конституционного суда. Судья КСУ можно только уволить с занимаемой должности", - отметил Слиденко.

Также он добавил, что вокруг этой ситуации "искусственно нагнетается состояние истерии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Указ Зеленского - ничтожен, а сам он нарушитель Конституции. КСУ ответил на ход президента

29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил на 2 месяца от выполнения обязанностей судьи Александра Тупицкого. 5 января КСУ провел закрытое заседание по решению президента.

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