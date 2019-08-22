Несколько украинских политзаключенных перевели в СИЗО "Лефортово"

Украинских политзаключенных перевели в "Лефортово". Фото: ТСН

Нескольких украинских политзаключенных перевели в московское СИЗО "Лефортово".

Там находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко, заявил член общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, передает Медиазона.

Правозащитник узнал о переводе украинцев от начальника отдела режима и охраны СИЗО Александра Ханова. При этом он уточнил, что не видел официальных документов.

Тюремщик сказал Еникееву, что к ним не поступал политзаключенный Павел Гриб.

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Раньше сообщалось, что пропал политзаключенный Николай Карпюк.