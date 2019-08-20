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вторник, 20 августа 2019 10:27

Исчез пленник Кремля Николай Карпюк

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Исчез пленник Кремля Николай Карпюк
Николай Карпюк - проукраинский активист, попал в плен в 2014 году во время своей рабочей поездки в Москву. Фото: Антикор

Алексей Барановский, адвокат политзаключенного Николая Карпюка, не может установить местоположение подзащитного.

О том, что Карпюк выбыл из тюрьмы "Владимирский централ", доложила администрация, написал он в Facebook.

Пленнику отказывались передавать посылку весом 27 кг якобы из-за перевеса. Посылку сделали легче, но администрация все равно отказалась принимать ее. Аргументировали тем, что Карпюк уже не сидит в их тюрьме.

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Барановский считает, что исчезновение Карпюка и Балуха связаны между собой.

"Их обоих забрали из "насиженных мест" примерно в одно время, и это вызывает сдержанный оптимизм", - сказал адвокат.

Политзаключенного Владимира Балуха перевезли в Москву.

Ранее он был в колонии в городе Торжок, сообщила "Громадському" адвокат Ольга Динзе.

"Сегодня я узнала, что его этапировали в СИЗО №2 в Москве, непонятно пока: в "Лефортово" или "Бутырку". Возможно, его направляют в другое исправительное учреждение, и Москва - это промежуточный пункт", - сказала она.

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