Исчез пленник Кремля Николай Карпюк

Алексей Барановский, адвокат политзаключенного Николая Карпюка, не может установить местоположение подзащитного.
О том, что Карпюк выбыл из тюрьмы "Владимирский централ", доложила администрация, написал он в Facebook.
Пленнику отказывались передавать посылку весом 27 кг якобы из-за перевеса. Посылку сделали легче, но администрация все равно отказалась принимать ее. Аргументировали тем, что Карпюк уже не сидит в их тюрьме.
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Барановский считает, что исчезновение Карпюка и Балуха связаны между собой.
"Их обоих забрали из "насиженных мест" примерно в одно время, и это вызывает сдержанный оптимизм", - сказал адвокат.
Политзаключенного Владимира Балуха перевезли в Москву.
Ранее он был в колонии в городе Торжок, сообщила "Громадському" адвокат Ольга Динзе.
"Сегодня я узнала, что его этапировали в СИЗО №2 в Москве, непонятно пока: в "Лефортово" или "Бутырку". Возможно, его направляют в другое исправительное учреждение, и Москва - это промежуточный пункт", - сказала она.
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