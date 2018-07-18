Необходимо переходить исключительно на электронное администрирование налогов - Тарута

Лидер партии "Основа" Сергей Тарута считает, что ведение администрирования налогов в электронной форме позволит убрать коррупционную составляющую в налоговой системе. Фото: Униан

Около трети работников налоговых служб будут сокращены при переходе на современное электронное администрирование. Об этом заявил лидер партии "Основа" Сергей Тарута во время визита в Днепропетровскую область.

"В Украине, к сожалению, половина экономики находится в тени. Мы предлагаем вывести ее из тени, и таким образом наполнить бюджет страны", – заявил политик.

Сергей Тарута подчеркнул, что партия "Основа" предлагает перейти на современные технологии, позволяющие заменить большую часть нынешних функций чиновников.

"Администрирование всех налогов должно быть только в электронной форме. Это позволит убрать огромную коррупционную составляющую в налоговой системе. Поэтому мы предлагаем перейти полностью на электронное администрирование, что также позволит сократить процентов на 60-70 численность работников налоговых служб. Пусть идут в производство", – отметил Тарута.

Лидер "Основы" уверен, что снижение налогов, упрощение системы налогообложения и современный документооборот вместе с привлечением инвестиций в страну будут способствовать модернизации предприятий и всей экономики Украины.

"Модернизация – это новые предприятия, новые виды производства и повышенный спрос на рабочую силу. Модернизация, согласно программе нашей партии, позволит создать два миллиона новых рабочих мест", – резюмировал Тарута.