Нефедов хочет изменить лимит на зарубежные посылки

Разрабатываются новые требования касательно посылок, говорит Нефедов. Фото: УНІАН

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов предлагает временно вернуть лимит стоимости посылок из-за рубежа, которые не облагаются налогом, со 100 до 150 евро.

Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

"С точки зрения именно администрирования, я не вижу, что снижение лимита принесло существенную пользу. Дело в том, что таможня сама не умеет еще администрировать такие мелкие платежи", - сказал он.

Сейчас для уплаты даже небольших сумм из посылок необходимо подавать декларацию в бумажной форме, ехать на таможню и тому подобное. Кроме того, таможня больше тратит денег на сбор этих налогов, чем получает в бюджет.

"Со своей стороны я бы приветствовал какие-то перенастройки оформления посылок", - сказал Нефедов и добавил, что сейчас разрабатываются новые требования к упаковке посылок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начался ИТ-аудит таможни

Зарплаты чиновникам надо повышать, заявлял председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов. В противном случае "будет коррупция на местах и люди, которые не мотивированы работать".