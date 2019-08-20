Нефедов не собирается делать показушную таможню "с новыми девочками и мальчиками"

Зарплаты работникам среднего звена надо поднимать, говорит глава ГТС.

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов не собирается делать показушные пункты пересечения границы и планирует повышать зарплаты работникам.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник.

"Моими самыми большими приоритетами на следующий год будут 3 вещи. Почтовые перевозки, перевозки на западной границе. И контейнерные перевозки в портах.

Понимаю, что у нас есть другие проблемы, но честно вам говорю. Это то, что будет в фокусе. И дай Бог, чтобы на эти 3 истории нам хватило ресурсов.

Если бы мне надо было бы повесить политическую звездочку на грудь, сделать какой-то элитный пункт пересечения границы или элитную таможню и сказать: "Вот она реформа. Так, везде еще плохо, но вот смотрите: есть одна реформа с прозрачными стенами, новыми девочками и мальчиками". Это сделать на самом деле очень легко. Контрабандные потоки просто переедут в другой канал, они же все взаимозаменяемы. Большинство товаров можно... условно закрыл одну границу, переместилось на другое. Или с почты переехало на бусике.

Поэтому надо работать системно по всем направлениям. Постепенно сжимая пропускную способность "черных" каналов доступа", - сказал главный таможенник.

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"Вопрос поднятия зарплат и увеличения финансирования таможни. Какие бы я гениальные шаги не делал, но если выполнять эти изменения будут люди с зарплатой там (у директора департамента 25 тысяч гривен, у рядового таможенника - 7-8 тысяч гривен), мне очень трудно поверить в эффективность такой работы. Будет коррупция на местах и ​​люди, которые не мотивированы, работать. Даже если сделаем перезапуск. А где же взять хороших на такую ​​зарплату? Ни один не пойдет. Этот вопрос супер-актуален.

Никто не говорит о том, что я как председатель Гостаможслужбы должен получать столько, сколько главы крупнейших украинских частных компаний. Об этом речи не идет. Но по крайней мере для среднего звена персонала эти зарплаты должны быть конкурентными", - заявил глава ГТС.

Также Нефедов выразил надежду, что будущее правительство будет "технократическим".

Максим Нефедов возглавляет Государственную таможенную службу с июля 2019-го. Работал заместителем министра экономического развития и торговли. Вводил систему электронных закупок Prozorro.