"Не ври" - Грибаускайте дала рецепт украинским президентам

Украинцы - это герои, которые борются за свою страну и ее будущее, говорит Даля Грибаускайте. Фото: Reuters

Президент Литвы в 2009-2019 годах Даля Грибаускайте дала рецепт успешного руководства. Об этом она рассказала в программе "Светская жизнь".

На вопрос ведущей Екатерины Осадчей "Вы закончили президентскую каденцию народной любимицей. В Украине у президентов пока так не получалось" литовский политик ответила:

"Рецепт простой. Не ври. Обещай только то, что можешь сделать. И будь искренним".

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"Всегда руководитель должен быть не только протокольным деятелем, но и подходить ко всему с сердцем", - отметила она и привела пример отношений с девятым президентом Израиля Шимоном Пересом.

"Я к нему обратилась не только как к президенту, но и как к отцу. Из-за этого у нас сложились теплые, прекрасные отношения. И практически все недоразумения с Израилем были забыты. В любой ситуации руководитель должен импровизировать, решать конкретно и всегда отдавать сердце другому", - сказала Даля Грибаускайте.

В июне президент Украины Владимир Зеленский встречался с Далей Грибаускайте. Он поблагодарил ее за поддержку Украины и личный вклад в укрепление стратегического партнерства между странами.