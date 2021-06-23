Зеленский встретился с Грибаускайте: о чем говорили

Владимир Зеленский и Даля Грибаускайте. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с экс-президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Собеседники обсудили вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский рассказал о ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.

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Президент также поблагодарил Грибаускайте за поддержку Украины и ее личный вклад в укрепление стратегического партнерства между странами.

В свою очередь Грибаускайте отметила, что украинцы - это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.

В среду, 23 июня, в Киев с официальным визитом прибыла президент Грузии Саломе Зурабишвили. В рамках визита она встретилась с Владимиром Зеленским. Руководители государств беседовали с глазу на глаз. Также будет расширена встреча сторон. Зурабишвили встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.