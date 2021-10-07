"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере

Фото: С Фейсбук-страницы Руслана Стефанчука

Новым председателем Верховной Рады стал 45-летний Руслан Стефанчук. За назначение проголосовали 261 народый депутат. До недавнего времени он был первым вице-спикером.

"Я исходил и исхожу из одного - место первого заместителя председателя Верховной Рады, которое я занимаю, больше импонирует мне по характеру моей квалификации и по характеру того, что я делаю, где я очень полезен", - говорил Стефанчук еще 2 октября.

В парламент последнего созыва он зашел под №2 списка "Слуги народа". До этого три месяца работал советником президента Владимира Зеленского - его представителем в Верховной Раде. Указ об увольении с этой должности опубликовали 6 октября этого года. Еще во время президентской кампании Зеленский называл Стефанчука одной из ключевых фигур команды. По словам Стефанчука, они знакомы с Зеленским со студенческих времен, оба грали в "КВН" (Клуб веселых и находчивых). В 90-е Руслан Алексеевич играл в команде"Три толстяка" (Хмельницкий).

2006 года Стефанчук был помощником нардепа от "Нашей Украины - Народной самообороны" Анатолия Матвиенко. Два года заведовал отделом проблем развития национального законодательства Верховной Рады. С 2013-го год руководил кафедрой гражданско-правовых дисциплин в Хмельницком университете управления и права.

Стефанчук попал в скандал сразу после избрания народным депутатом. Движение "Честно" в ноябре 2019 опубликовал исследование о том, как 120 народных депутатов получали компенсацию за жилье в первые месяцы своей работы. Им тогда выделили 3,29 млн грн. Среди них был и Руслан Стефанчук. Государство давало ему деньги на аренду жилья. Однако в то время он жил у тещи. Когда об этом стало известно, написал заявление на возврат денег.

Также Стефанчук оскандалился во время председательства на заседании парламента 23 сентября. Тогда спикер Дмитрий Разумков был на самоизоляции, заболел ковидом. Рассматривали так называемый антиолигархический закон. Под его председательством сделали это без внесения поправок и по сокращенной процедуре. С нарушением регламента. Оппозиционеры хотели отстранить его от председательства, но не получили достаточного количества голосов.

Руслан Стефанчук за прошлый год задекларировал 595 880 грн зарплаты в Верховной Ради. Также получил в 2020 году 3726 грн премии им. Ярослава Мудрого "за выдающиеся заслуги в законотворческой, судебной и правоприменительной деятельности". Еще 43 083 грн, как пожизненную выплату за звание члена Национальной академии правовых наук Украины. И 60 тыс. грн, как доход от предоставления имущества в аренду.

Семья владеет 1 квартирой в Киеве и 3-мя в Хмельницкой области. Также в их собственности земельный участок и гараж. Есть и два авто - Mitsubishi Outlander 2018 и Renault Captur 2015 года. В декларации указал: библиотеку научной литературы – около 5000 экземпляров книг, старинную икону и комплект ювелирных изделий.

Автор: С Фейсбук-страницы Руслана Стефанчука Новоизбранный президент Владимир Зеленский идет после инавгурации 20 мая 2019 года со спикером Дмитрием Разумковым (справа) и его первым замом Русланом Стефанчуком (слева)

Валерий Дымов, 55 лет, директор общественной организации "Центр общественно-информационных технологий" Форум ":

- Квалификация Стефанчук как юриста не вызывает сомнения. Во время голосования за закон об олигархах он показал полную лояльность к президенту. Когда фактически обходили процедуру, голосовали в ускоренном режиме. Это надо было Зеленскому для имитации борьбы с олигархами и их "обилечивания". Стефанчук показал, что умеет манипулировать, президенту это понравилось. На данном этапе именно такой человек в кресле спикера и нужен Зеленскому.

В Трускавце промыли всем депутатам мозги. Для этого там были представители правоохранительных органов

В Трускавце промыли всем депутатам мозги. Для этого там были представители правоохранительных органов, рассчитывал риски заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров. Чтобы на конвейер поставить те вопросы, которыми Зеленский прикрываться перед народом. Улучшение жизни не будет, а законы будут принимать и Стефанчук будет их подписывать. Ни Трухин, ни Иванисов, ни Юрченко из "слуг" не наказаны. Будут обеспечивать голосования, чтобы не искать таких по другим фракциям и не платить. Будут голосовать и принимать все, что нужно. Назначат, кого нужно. Уже не могут показывать, что не руководят, как мы видели, когда Зеленский дважды приезжал к депутатам и просил назначить министром Витренко. Этого не может себе позволить.

Не Стефанчук будет руководить парламентом, а им с Офиса президента. Зеленский не стесняется в прямом эфире давать поручения спикеру, премьеру. Сделал систему заложником принятия личных решений. Поэтому Стефанчуку будут спускать законы, направленные на повышение инвестиционной привлекательности Украины. На бумаге будут показывать улучшение показателей. Будут чередовать законы, которые будут отвлекать внимание и которые потребуются определенным группам - чтобы пополнить аппетиты олигархов.

Вадим Карасев, 65 лет, директор "Института глобальных стратегий":

- Стефанчук будет техническим председателем Верховной Рады. Неудача и отставка Разумкова объясняются тем, что он играл роль политического спикера, отдельного статусного политика. Хотя это было и до него. Такие фигуры как Плющ, Мороз, Литвин, Яценюк, Гройсман видели себя не столько спикерами, а как главами законодательной власти. Когда то Александр Ткаченко (председатель Верховной Рады 1998-2000 годов, - Gazeta.ua.) сказал крылатую фразу: "Я не первое, но и не второе лицо в государстве". Многие из спикеров терпели неудачу на этом. Многим это удавалось.

Спикеры были компромиссными, имели свои фракции. Это всегда было коалиционное председатель Верховной Рады

До недавнего времени ни один созыв не имел монобольшинства. Спикеры были компромиссными, лидерами своих партий, имели свои фракции. Это всегда было коалиционное председательство Верховной Рады. Поэтому он и был над депутатами. Разумков или рано начал играть в самостоятельную игру, или не понял новый контекст. Структура Верховной Рады стала другой с монобольшинством. Для нее не нужен компромиссный спикер. Зеленского не устроила статусная позиция Разумкова. Последний видел себя не спикером большинства, а как полунезависимым от президента и монобольшинства.

Стефанчук будет спикером большинства. Фактически переходим к тому, что есть в Европе. Председатель парламента в Германии, Франции - техническая фигура. Организатор работы, а не политик.

Президент консолидировал свою команду. Не будем альтернативного полуцентра власти.

Наша политическая культура требует от депутатов, чтобы не очень гнушались методами, если эти решения избиратели расценивают как значимые

Петр Олещук, 37 лет, политолог:

- Стефанчук имеет опыт, не раз вел заседание. Как публичный политик - не склонен акцентировать на себе внимание. Не будет стремиться к публичности.

Не помню ни одного председателя парламента, к которому бы не было претензий. Наша политическая культура требует от депутатов, чтобы они не очень гнушались методами, если эти решения расцениваются избирателями как значимые. Если что-то знаковое, то избиратели ждут от депутатов блокирования трибуны, драк. Не думаю, что Стефанчук будет этим злоупотреблять и пойдет на нарушение регламента. Он юрист и понимает нюансы.

На серьезные нарушения не пойдет и методично не будет ломать регламент. Это ему не свойственно. Он останется командным игроком, от чего отказался Разумков. Ибо последний вышел из их поля и его действия расценили как отдельную игру. Он пошел против антиолигархического закона, который был очень важным для Зеленского. Стефанчук полностью и безусловно будет проводить президентские решения.

Дмитрий Разумкова был председателем Верховной Рады с 29 августа 2019 года. Подписи за его отставку начали собирать в начале октября. Президент Владимир Зеленский отметил, что главная ошибка главы парламента: в политических взглядах и нежелании поддерживать "программные моменты партии". 5 октября его отстранили от ведения двух следующих заседаний. Отставили в четверг 7 октября. Сегодня у него день рождения - 38 лет.