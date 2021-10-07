Разумкова в Раде отправили на галерку

Дмитрий Разумков, которого сегодня лишили должности председателя Верховной Рады, теперь будет сидеть на задних рядах парламента.

Об этом написал журналист Роман Кравец в Telegram.

"Теперь рабочее место Дмитрия Разумкова за фракцией "ЕС" на галерке", - сообщил журналист.

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Тем временем нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал фото двухлетней давности вместе с Разумковым.

Разумков на внеочередных парламентских выборах в 2019 году возглавлял список партии "Слуга народа".

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата. В парламенте появилась новая коалиция "Слуги народа" и "Батькивщины", заявил он.