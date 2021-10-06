Разумков заявил о шантаже со стороны Арахамия

Спикер рассказал о шантаже от Арахамии. Фото: "Україна 24"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал "шантажом" нынешнюю ситуацию вокруг должности руководителя Аппарата ВР.

"Почему вопрос о руководителе Аппарата появился как шантаж председателя Верховной Рады: или назначь нашего, или мы тебя снимать будем? Я на шантаж не велся и вестись не буду", сказал Разумков в эфире канала "Украина 24" на нарекание заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко об отсутствии руководителя Аппарата ВР.

Корниенко спросил у Разумкова, он ли его этим шантажировал, на что спикер сказал: "А кто мне письмо прислал? Не Арахамия?"

"В отношении руководителя Аппарата: назначайте, посмотрим, как он будет работать у вас", - подытожил Разумков.

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20 сентября глава фракции СН Давид Арахамия сообщил, что "Слуга народа" определила трех кандидатов на главу аппарата Верховной Рады.

Он уточнил, что речь идет о бывшем главе аппарата ВР Вячеславе Штучном. Еще два кандидата - это депутаты фракции СН Александр Копыленко и Павел Фролов, которые готовы ради этой должности сложить депутатские полномочия.