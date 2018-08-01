Не изменив Конституцию невозможно изменить страну - политолог

Любое государство должна начинаться с четко определенных и общепринятых правил, - эксперт Юрий Гаврилечко. Фото: YouTube

Уже пять лет подряд новая власть "реформирует" страну. За это время уровень жизни украинцев снизился в несколько раз, цены на продукты и жилищно-коммунальные услуги выросли в три-четыре раза, а иногда и в десять. Девальвация обесценила сбережения. И все это является следствием того, что провозгласив курс на построение "новой европейской страны" чиновники продолжили старые позорные традиции игнорирование воли народа. Изменение этих традиций должно начаться с изменения Основного Закона страны - Конституции. Такое мнение высказал в комментарии журналистам эксперт ОО "Фонд общественной безопасности" Гаврилечко Юрий.

"Современную Конституцию Украины 1996 года принимали под давлением президента Кучмы. За 22 года она уже была изменена несколько раз. И каждый раз неизменным оставалось то, что граждане не имели никакого отношения как к ее разработке так и до внесения в нее изменений. Верховная Рада присвоила себе право написать Конституции якобы от имени народа и, одновременно, лишила граждан Украины возможности влиять на определение как собственных прав и свобод, так и обязанностей власти", - отметил эксперт.

По его словам, любое государство должно начинаться с четко определенных и общепринятых правил, регулирующих права и обязанности граждан, и функции, и полномочия власти.

Для большинства стран перечень базовых прав, обязанностей, функций и полномочий собрано в Основной Закон страны - Конституцию. Именно Конституция определяет, какими должны быть все другие законы в стране и от какого источника власти они происходят. Обычно, источником власти является народ страны, но в Украине это не совсем так, а точнее - совсем иначе.

Он добавил, что для того, чтобы кардинально изменить подобную ситуацию нужно прежде всего изменить структуру власти и предоставить гражданам возможность непосредственно влиять на законотворчество. Такие изменения возможны только в условиях или изменения Конституции, или в революционный способ.

"Две попытки за последние 15 лет изменить ситуацию благодаря "революциям" привели к чисто противоположным результатам и только усилили власть. Так может стоит попробовать нечто иное? А это "нечто иное" предлагает сейчас лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Впервые в истории современной Украины, Тимошенко - самый рейтинговый кандидат на пост президента, выступает за ликвидацию поста президента и принятия Конституции на всеукраинском референдуме. Конституции, станет новым общественным договором всех граждан Украины", - подчеркнул эксперт.

Гаврилечко напомнил, что среди основных положений новой Конституции, Тимошенко видит: необходимость закрепления парламентской формы государственного управления, установление процедуры выборов в парламент в два тура по пропорциональной системе, усиление прав и политической ответственности парламентской оппозиции, снижение проходного барьера в Верховную Раду с нынешних 5% до 2%, что позволит входить в парламент молодым прогрессивным политическим силам, которые имеют свежий взгляд на общественные проблемы, предоставление права законодательной инициативы гражданам, предоставление возможности гражданам устранять власть на референдуме, чтобы не делать этого путем революций.

К разработке проекта Нового общественного договора - Новой Конституции Украины, лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко привлечены лучшие специалисты и эксперты. А все желающие смогут вскоре, приобщиться к обсуждению проекта Новой Конституции благодаря современным технологиям Интернета.

Эксперт добавил, что сама процедура принятия новой Конституции может быть двухступенчатой. На первом этапе нужно изменить действующую Конституцию так, чтобы ее нормы позволили принятия Основного Закона на референдуме. На втором этапе, проект новой Конституции нужно будет принять на всеукраинском референдуме. Действующий состав Верховной Рады вряд ли способен на подобные изменения. Поэтому стоит дождаться очередных выборов в парламент.