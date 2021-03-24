Назвали дату внеочередного заседания Рады

Рада намерена "разблокировать большую приватизацию". Фото: glavcom.ua

Верховная Рада проведет 2 внеочередных заседания 30 марта.

На повестке дня рассмотрят преимущественно законопроекты экономического блока. Об этом заявила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

"Это законопроект о выплате 8 тыс. грн для предпринимателей, которые сейчас на карантине и не работают в красных зонах и пакет законопроектов, касающихся амнистии капиталов. В то же время, планируют" разблокировать большой приватизации", - отметила депутат.

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Рассматриваться также законопроект о "пакет малыша" и один из правительственных законопроектов, который касается административной ответственности за нарушение самоизоляции и масочного режима.

Кроме этого, на заседании рассмотрят проект постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса Президента и отчет силовиков о происшествии.

"Это часть инициировать народные депутаты. 25 марта будем собирать подписи", - добавила Кравчук.

20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка. Требовали отставки генерального прокуроркы Ирины Венедиктов, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад.