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понедельник, 28 декабря 2020 21:38

Назначили заместителей председателей Госспецсвязи и Киевской ОГА

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Назначили заместителей председателей Госспецсвязи и Киевской ОГА
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины назначил заместителя главы Госспецсвязи и заступнице председателя Киевской ОГА.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в Facebook.

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"На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за: назначение Жоры Виктора Владимировича - заместителем Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина) ; согласование назначения Щербак Татьяны Васильевны - заместителем председателя Киевской ОГА", - отметил он.

Бывшая первая заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко заменит Юлию Кузнецов в должности заместителя руководителя Офиса президента.

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