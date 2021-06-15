Назначение Витренко главой Нафтогаза не нарушает закон — Институт Корецкого

НАК "Нафтогаз Украины" относится к сфере управления Кабинетом министров Украины, а не Министерства энергетики, где работал Юрий Витренко

Заключение договора на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" не нарушает антикоррупционные ограничения, установленные пунктом 1 статьи 26 закона "О предупреждении коррупции".

Таковы выводы экспертизы, которая была проведена Институтом государства и права им. В.М. Корецкого, что датирована 13 мая 2021 года.

"В статье 26 закона "О предупреждении коррупции" установлен запрет заключать трудовые договоры лицам, которые в течение года до дня прекращения функций государства или местного самоуправления совершали полномочия по контролю, надзору или подготовке решений относительно деятельности юрлиц, а не относительно предложений соответствующих решений. При этом Витренко как замминистра и временно исполняющий обязанности министра энергетики не был наделен полномочиями по контролю, надзору или подготовке/принятию решений относительно деятельности НАК "Нафтогаз Украины", — отмечается в экспертизе Института им. Корецкого.

В документе подчеркивается, что НАК "Нафтогаз Украины" относится к сфере управления Кабинетом министров Украины, а не Министерства энергетики, где работал Юрий Витренко. Кроме того, Витренко как замминистра и вр.и.о министра энергетики даже не входил в состав Кабмина. Также в экспертизе говорится, что у Витренко не было полномочий ни по контролю/надзору, ни по принятию каких-либо решений в отношении компании "Нафтогаз Украины".

"Заключение трудового контракта с Юрием Витренко на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" не нарушает нормы, установленные пунктом 1 статьи 26 закона "О предупреждении коррупции", — сказано в выводах экспертизы Института им. Корецкого.

Напомним, Кабинет министров избрал и назначил и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" с 29 апреля 2021 года. 15 июня в НАПК сообщили о предписании Кабмину, в котором идет речь о прекращении контракта с действующим главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко. По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) является незаконным, а выводы агентства свидетельствуют о типичном примере "избирательного правосудия" и предвзятого отношения.