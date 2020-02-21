Наступательная тактика лучше. Держит воинов в тонусе, а россияне нервничают. Сейчас все иначе - Турчинов о стратегии Зеленского

Бывший секретарь СНБО прокомментировал нынешнюю ситуацию на Донбассе.

Разведение войск на Донбассе несет опасность.

Об этом сказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью блогеру Сергею Иванову.

"Я вообще против любого разведения. У меня была другая тактика, которая показала свою эффективность - ежедневно надо продвигаться хотя бы на один шаг. Россияне это назвали ползучим наступлением.

Начиная с 15-го года мы не потеряли ни одного опорного пункта. Наоборот - много не только опорных пунктов отбили у врага, но и населенных пунктов. Это была очень нервная для российских военных система, когда на разных участках фронта - там локальный наступление, там небольшой наступление. И мы шаг за шагом продвигались.

Мой подход был такой - когда каждый день на шаг продвигаешься вперед, то скоро можно дойти и до нашей границы. Это всегда мобилизует военных, находиться в тонусе. Не дает состояться деморализации. Наступательная тактика дает результат ", - рассказал Турчинов.

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"Очень жалею, что украинская армия отказалась от этой тактики. И те события, которые произошли с пидсутпним наступлением русских боевиков, это свидетельство того, что уже они пытаются использовать эту нашу технологию. Уже против нас. И это очень опасно", - сказал екссекретар СНБО.

Также на Донбассе отключили систему глушения российского телевидения, которая раньше работала, заявил Турчинов.

"Сначала приходят российские СМИ, а затем - российские танки. Мы построили вдоль линии разграничения систему технологий, которая нейтрализовала российское телевидение, локализовали передачу сигналов. В то же время усиливали сигнал украинского телевидения, радио. И долгое время не только на подконтрольной территории, но и оккупированной, когда включали российский канал, то была пелена.

К большому сожалению, насколько я знаю, полгода назад все эти учреждения отключены", - сказал он.

За прошедшие сутки, 20 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли украинские позиции в зоне Операции объединенных сил. Использовали как запрещенные Минском 120-й и 82-й калибры, так и БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.