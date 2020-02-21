30 мин 120 калибра прилетели за сутки на украинские позиции. А как вы провели свой день?

Военнослужащий Роман в составе своего подразделения удерживает передовые позиции неподалеку оккупированного Донецка. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки, 20 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли украинские позиции в зоне Операции объединенных сил. Использовали как запрещенные Минском 120-й и 82-й калибры, так и БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

По данным штаба ООС, больше всего прилетело в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

По Новомихайловке боевики выпустили 10 мин 120 калибра. Более широким фронтом использовали минометы 82-го калибра. Пытались попасть в позиции у Пищевика, Павлополя и Марьинки. 10 выстрелов сделали по Лебединском.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" был один обстрел. Успели выпустить 7 120 мм мин. Станковый гранатомет работал 8 раз.

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За текущие сутки российские оккупационные войска 4 раза обстреляли наши позиции. На этот раз у Красногоровки упали 10 120 мм мин, в районе Орехового - 3 таких же.

Павлополь и Лебединское продолжили забрасывать 82-м калибром.

Каждый раз минометные обстрелы сопровождались огнем из гранатометов и стрелкотни различных калибров.

Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Данных от разведки о потерях среди боевиков пока нет.

При этом Главное управление разведки Минобороны узнало, что у оккупантов серьезные проблемы с комплектацией армии. Нехватку бойцов хотят заполнить "казаками", которых завезут из России.