"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова

В Полтаве снесли памятник российскому полководцу Александру Суворову.
Об этом сообщило издание "Полтавщина".
Ранее монумент стоял во дворе военного лицея имени Ивана Богуна, впоследствии по инициативе дирекции был демонтирован.
Затем переместили в музей тяжелой бомбардировочной авиации - филиал Национального военно-исторического музея Украины.
Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович направил к директору музея письмо, призвал демонтировать монумент.
"Памятник был одним из элементов советской агитации и пропаганды", – объяснил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собчак на канале Коломойского рассказывала о "братском народе" и "компромиссе" по Крыму
Монумент находился в считанных метрах от Стены памяти военнослужащих, правоохранителей и добровольцев, погибших при отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации - что вызвало значительный общественный резонанс.
В конце концов, памятник снесли.
"Констатирую конструктивный подход дирекции музея. Недоразумение, ошибка исправлена. Полтава оказалась негостеприимный к палачу украинского и польского народов", - пишет в Facebook региональный представитель УИНП Олег Пустовгар.
"Суворов входит в пантеон героев СССР, ныне путинской России, ранее - Российской империи. Имеет явную негативную репутацию в истории Украины. Это подтверждает целый ряд исследованных учеными фактов", - отметил Пустовгар.
В 1768-69 годах российский полководец подавлял Колиивщину - казацко-крестьянское восстание в Правобережной Украине.
Ужасным наследием российско-коммунистического имперского прошлого является ряд топонимических названий в честь Суворова, рассказал историк.
"Только в Полтавской области, в разных громадах насчитывается 27 названий улиц, переулков, площадей в честь этого деятеля Российской империи", - сказал представитель УИНП.
В декабре прошлого года мэр Полтавы Александр Мамай прославлял Российскую империю, а в агрессии РФ против Украины обвинял США. После этого его внесли в базу сайта "Миротворец".
В городе начались протесты под мэрией. Ветераны требовали немедленной отставки мэра.
Комментарии