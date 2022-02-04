"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова

Памятник являлся элементом советской пропаганды. Фото: "Полтавська хвиля"

В Полтаве снесли памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Об этом сообщило издание "Полтавщина".

Ранее монумент стоял во дворе военного лицея имени Ивана Богуна, впоследствии по инициативе дирекции был демонтирован.

Затем переместили в музей тяжелой бомбардировочной авиации - филиал Национального военно-исторического музея Украины.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович направил к директору музея письмо, призвал демонтировать монумент.

"Памятник был одним из элементов советской агитации и пропаганды", – объяснил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собчак на канале Коломойского рассказывала о "братском народе" и "компромиссе" по Крыму

Монумент находился в считанных метрах от Стены памяти военнослужащих, правоохранителей и добровольцев, погибших при отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации - что вызвало значительный общественный резонанс.

В конце концов, памятник снесли.

"Констатирую конструктивный подход дирекции музея. Недоразумение, ошибка исправлена. Полтава оказалась негостеприимный к палачу украинского и польского народов", - пишет в Facebook региональный представитель УИНП Олег Пустовгар.

"Суворов входит в пантеон героев СССР, ныне путинской России, ранее - Российской империи. Имеет явную негативную репутацию в истории Украины. Это подтверждает целый ряд исследованных учеными фактов", - отметил Пустовгар.

В 1768-69 годах российский полководец подавлял Колиивщину - казацко-крестьянское восстание в Правобережной Украине.

Ужасным наследием российско-коммунистического имперского прошлого является ряд топонимических названий в честь Суворова, рассказал историк.

"Только в Полтавской области, в разных громадах насчитывается 27 названий улиц, переулков, площадей в честь этого деятеля Российской империи", - сказал представитель УИНП.