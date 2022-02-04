"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова

 
Ексклюзивы
1/5
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Просмотров: 279
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
Просмотров: 351
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
Просмотров: 1800
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Просмотров: 1449
Посмотреть, как Шэрон Стоун расследует настоящие преступления, и почитать украинское фэнтези – топ-12 идей для насыщенных выходных
Посмотреть, как Шэрон Стоун расследует настоящие преступления, и почитать украинское фэнтези – топ-12 идей для насыщенных выходных
Просмотров: 495
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
Просмотров: 666
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
Просмотров: 1386
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Просмотров: 6471
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
Просмотров: 513
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
Просмотров: 1116
Фото
Все фото
5
3
4
3
14
Могилянка &amp; Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Премьер принял требование об отставке Шкарлета
Премьер принял требование об отставке Шкарлета
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на &quot;Интере&quot;
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
В Украину прилетели еще 85 тонн боеприпасов из США
В Украину прилетели еще 85 тонн боеприпасов из США
&quot;Рупор Кремля! Помойка!&quot; - сотни людей окружили телеканал &quot;НАШ&quot;: фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Видео
Все видео
"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
Скандал с Трухиным: Зеленский с Ермаком не видели видео с ДТП
Скандал с Трухиным: Зеленский с Ермаком не видели видео с ДТП
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
Зеленский тянет с антиукраинским телеканалом Мураева – Стерненко
Зеленский тянет с антиукраинским телеканалом Мураева – Стерненко
Интервью
1/5
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1233
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 954
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 387
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1143
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 81
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
пятница, 04 февраля 2022 18:24

"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова

  Комментировать
&quot;Наследие российско-коммунистического имперского прошлого&quot; - в Полтаве снесли Суворова
Памятник являлся элементом советской пропаганды. Фото: "Полтавська хвиля"

В Полтаве снесли памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Об этом сообщило издание "Полтавщина".

Ранее монумент стоял во дворе военного лицея имени Ивана Богуна, впоследствии по инициативе дирекции был демонтирован.

Затем переместили в музей тяжелой бомбардировочной авиации - филиал Национального военно-исторического музея Украины.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович направил к директору музея письмо, призвал демонтировать монумент.

"Памятник был одним из элементов советской агитации и пропаганды", – объяснил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собчак на канале Коломойского рассказывала о "братском народе" и "компромиссе" по Крыму

Монумент находился в считанных метрах от Стены памяти военнослужащих, правоохранителей и добровольцев, погибших при отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации - что вызвало значительный общественный резонанс.

В конце концов, памятник снесли.

"Констатирую конструктивный подход дирекции музея. Недоразумение, ошибка исправлена. Полтава оказалась негостеприимный к палачу украинского и польского народов", - пишет в Facebook региональный представитель УИНП Олег Пустовгар.

"Суворов входит в пантеон героев СССР, ныне путинской России, ранее - Российской империи. Имеет явную негативную репутацию в истории Украины. Это подтверждает целый ряд исследованных учеными фактов", - отметил Пустовгар.

В 1768-69 годах российский полководец подавлял Колиивщину - казацко-крестьянское восстание в Правобережной Украине.

Ужасным наследием российско-коммунистического имперского прошлого является ряд топонимических названий в честь Суворова, рассказал историк.

"Только в Полтавской области, в разных громадах насчитывается 27 названий улиц, переулков, площадей в честь этого деятеля Российской империи", - сказал представитель УИНП.

В декабре прошлого года мэр Полтавы Александр Мамай прославлял Российскую империю, а в агрессии РФ против Украины обвинял США. После этого его внесли в базу сайта "Миротворец".

В городе начались протесты под мэрией. Ветераны требовали немедленной отставки мэра.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
февраля

Женщина впервые стала премьер-министром

Самое читаемое
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
6
 Просмотров: 14923
Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки
Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки
16
 Просмотров: 12987
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину Просмотров: 10296
&quot;Плакала, когда очнулась&quot; - врачи дали прогноз раненой днепровским стрелком
"Плакала, когда очнулась" - врачи дали прогноз раненой днепровским стрелком Просмотров: 9945
Абсолютный рекорд: коронавирус подкосил шокирующие количество украинцев
Абсолютный рекорд: коронавирус подкосил шокирующие количество украинцев Просмотров: 7983
Политика
Александр Ломако, главаь Черниговской организации "УДАРа Виталия Кличко", стал кандидатом от партии в 206 округе, - решение съезда
Александр Ломако, главаь Черниговской организации "УДАРа Виталия Кличко", стал кандидатом от партии в 206 округе, - решение съезда
"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
 1 Просмотров: 144
Скандал с Трухиным: Зеленский с Ермаком не видели видео с ДТП
Скандал с Трухиным: Зеленский с Ермаком не видели видео с ДТП
 Просмотров: 396
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
 Просмотров: 1251
Зеленский тянет с антиукраинским телеканалом Мураева – Стерненко
Зеленский тянет с антиукраинским телеканалом Мураева – Стерненко
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
3
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
2
Тысячи подозрений и обвинительных актов. ГБР могут критиковать по заказу "влиятельных врагов"
1
Готов сложить мандат - Трухин прокомментировал ситуацию с аварией
1
Зеленского готовят на второй срок. Образ для кампании придумали – СМИ
1
Резников: Ситуация с российскими войсками на границе не изменилась, в ОРДЛО – паника
Голосов: 1192
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть