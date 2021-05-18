Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского

На этой неделе проходит два года, как Зеленский на посту президента. Фото: Reuters

К двухлетию пребывания Владимира Зеленского на должности президента на уволенного с Минздрава Максима Степанова хотят повесить все невзгоды и проблемы по вакцинации. Об этом Gazeta.ua сказал бывший народный депутат Борислав Береза.

"Зеленский уделяет внимание форме, а не смыслу. Хочет показать - вот видите, занимаемся реформированием, лишились человека, который виноват. Не Зеленский, который провалил вакцинацию и поставил Степанова министром.

Если министром станет Ляшко, этим покажут - в очередной раз назначен человек с Банковой. У которого нет стратегии, что надо делать. Происходит имитация. Криклия выгнали, чтобы взять под контроль "Большое воровство ". Петрашко - из-за персонального конфликта", - говорит экс-нардеп.

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В отставку должен идти весь Кабмин во главе с премьером Шмыгалем, считает Береза.

"Это правительство не имеет не только программы, но и понимание, куда вести страну. Шмыгаль остается на должности, потому что его некем заменить. Пытаются повесить на него как можно больше негатива и только после с ним попрощаются".

18 мая Верховная Рада уволила трех министров - инфраструктуры Владислава Криклия, развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова. Увольнение трех поддержали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", группы "Партия "За будущее" и "Доверие". "Голос" за отставку Криклия не голосовал.