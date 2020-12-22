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вторник, 22 декабря 2020 21:40

Нардепы хотят запретить рекламу на дорогах

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Нардепы хотят запретить рекламу на дорогах
Нардепы предлагают запретить размещать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах. Фото: vesti.ua

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с народными депутатами зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях о запрете размещения рекламы на автодорогах".

Целью законопроекту является уменьшение аварийности на автомобильных дорогах Украины. Об этом Стефанчук сообщил в Facebook.

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Так, предлагается запретить размещать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:

- на пешеходных дорожках и аллеях;
- на велосипедных дорожках;
- в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;
- в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;
- над проезжей частью автомобильных дорог;
- на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

"Установленные на автодорогах рекламоносители отвлекают внимание водителей, препятствуют оценке дорожно-транспортной ситуации, особенно ухудшается из-за их яркое освещение в темное время суток.

В условиях постоянного роста автотранспортных потоков, увеличение нагрузки на дорожно-транспортную инфраструктуру, опасность от размещения дополнительных раздражителей внимания водителей в форме рекламоносителей только обостряется, что требует принятия неотложных мер реагирования ", - отметил Стефанчук.

Рабочая группа Верховной Рады завершила работу над законопроектом о деятельности Конституционного Суда Украины. Финальный документ уже внесли в парламент. Законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

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