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понедельник, 11 января 2021 13:25

Нардепов-прогульщиков оштрафовали на 30 млн грн

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Нардепов-прогульщиков оштрафовали на 30 млн грн
В позапрошлом году в октябре Верховная Рада приняла закон о лишении нардепов депутатских выплат, если они без уважительных причин не принимают участия в голосованиях или пропускают заседания комитетов. Фото: @NationalBankOfUkraine

Верховная Рада за прошлый год сэкономила для государственного бюджета 30 млн грн за счет штрафов для народных депутатов-прогульщиков. Об рассказал нардеп из фракции "Слуга народа" Павел Фролов.

"Мы предусмотрели в этом созыве очень существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседания комитета. То есть, если за месяц процент голосования у депутата меньше 70%, то депутат не получает 42 тысячи гривен".

Таким образом, например, в прошлом году более 30 миллионов гривен сэкономлено и возвращено в бюджет. Ранее такой практики не было", - цитирует депутата телеканал "Україна 24"

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9 народных депутатов пропустили более 90% голосований в Верховной Раде в течение года. Самыми большими прогульщиками в парламенте есть группа "Партия "За будущее" и фракция ОПЗЖ.

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