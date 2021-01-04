ОПЗЖ и "За будущее" стали самыми большими прогульщиками в Раде

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 414
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4032
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 819
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1431
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1755
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 837
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1125
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
7
3
4
6
17
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Тимошенко перевезли в колонию
Тимошенко перевезли в колонию
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
Видео
Все видео
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП
Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП
Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 414
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1278
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1431
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1017
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
понедельник, 04 января 2021 11:02

ОПЗЖ и "За будущее" стали самыми большими прогульщиками в Раде

  Комментировать
ОПЗЖ и &quot;За будущее&quot; стали самыми большими прогульщиками в Раде
Показатель посещаемости в "За будущее" - 46%, у ОПЗЖ - 53%.

В 2020 году самыми большими прогульщиками в Верховной Раде были группа "Партия "За будущее" и фракция ОПЗЖ.

В течение года на пленарные заседания из группы "Партия "За будущее" приходили только половина депутатов - 46%, сообщает Комитет избирателей Украины.

На заседаниях парламента регистрировались в среднем 53% депутатов из ОПЗЖ.

У депутатов "Батькивщины" показатели посещения - 56%.

Выше результаты у группы "Доверие" и фракции "Голос" - 67% и 68% соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полякова под балконом, фото с быком: как нардепы встретили Новый год

Лидерами по посещениями Верховной Рады на протяжении прошлого года стали депутаты "Слуги народа" и "Европейской солидарности" - 72% и 71%.

"В 2020 году на показатели посещения Верховной Рады объективно повлияла ситуация с коронавирусом. Однако в разрезе фракций и групп общая тенденция не изменилась: депутаты одних политических сил стабильно посещают пленарные заседания, тогда как другие их регулярно прогуливают.

Депутаты "ЕС" и "Слуги народа" были лидерами по посещаемости в течение 10 из 12 месяцев. Однако, депутаты группы "За будущее" становились главными прогульщиками в течение 8 месяцев года", - сказал председатель КИУ Алексей Кошель.

"Юридически за пропуск пленарных заседаний без уважительных причин предусмотрены финансовые штрафы. Однако на практике это не стало достаточной мотивацией для части народных депутатов, которые систематически игнорировали и продолжают игнорировать заседания парламента", - добавил он.

Народные депутаты соберутся на первое заседание Верховной Рады в 2021 году 26 января. Следующие 3 недели по графику - работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ОПЗЖ и "За будущее" стали самыми большими прогульщиками в Раде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Канада – СССР. Состоялась самая жестокая драка в истории хоккея

Советского вождя дважды выбирали "Человеком года"

Запретили оборот иностранной валюты

Мужчина дает согласие на беременность своей жены от чужого мужа

Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 19215
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 15750
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко Просмотров: 11043
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
 Просмотров: 10881
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 10269
Политика
Почему Зеленский остается лидером рейтингов
Почему Зеленский остается лидером рейтингов Просмотров: 180
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
7
 Просмотров: 657
Украина закупит турецкие беспилотные комплексы Bayraktar
Украина закупит турецкие беспилотные комплексы Bayraktar Просмотров: 189
В США выбрали спикера Конгресса
В США выбрали спикера Конгресса Просмотров: 270
Матиос объяснил, почему поддерживает легализацию оружия
Матиос объяснил, почему поддерживает легализацию оружия Просмотров: 810
Больше всего комментируют
5
Коронавирус убил еще одного российского актера
5
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
4
Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели
3
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
3
В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько
Голосов: 18725
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть