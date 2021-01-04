ОПЗЖ и "За будущее" стали самыми большими прогульщиками в Раде

Показатель посещаемости в "За будущее" - 46%, у ОПЗЖ - 53%.

В 2020 году самыми большими прогульщиками в Верховной Раде были группа "Партия "За будущее" и фракция ОПЗЖ.

В течение года на пленарные заседания из группы "Партия "За будущее" приходили только половина депутатов - 46%, сообщает Комитет избирателей Украины.

На заседаниях парламента регистрировались в среднем 53% депутатов из ОПЗЖ.

У депутатов "Батькивщины" показатели посещения - 56%.

Выше результаты у группы "Доверие" и фракции "Голос" - 67% и 68% соответственно.

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Лидерами по посещениями Верховной Рады на протяжении прошлого года стали депутаты "Слуги народа" и "Европейской солидарности" - 72% и 71%.

"В 2020 году на показатели посещения Верховной Рады объективно повлияла ситуация с коронавирусом. Однако в разрезе фракций и групп общая тенденция не изменилась: депутаты одних политических сил стабильно посещают пленарные заседания, тогда как другие их регулярно прогуливают.

Депутаты "ЕС" и "Слуги народа" были лидерами по посещаемости в течение 10 из 12 месяцев. Однако, депутаты группы "За будущее" становились главными прогульщиками в течение 8 месяцев года", - сказал председатель КИУ Алексей Кошель.

"Юридически за пропуск пленарных заседаний без уважительных причин предусмотрены финансовые штрафы. Однако на практике это не стало достаточной мотивацией для части народных депутатов, которые систематически игнорировали и продолжают игнорировать заседания парламента", - добавил он.

Народные депутаты соберутся на первое заседание Верховной Рады в 2021 году 26 января. Следующие 3 недели по графику - работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.