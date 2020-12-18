Разумков закрыл почти пустую Раду. Депутаты разбежались до нового года

Верховная Рада провела последнее в графике работы заседание в этом году.

"Уважаемые коллеги, еще раз всем спасибо. Есть традиция, кто желает, можем сфотографироваться. И всех с наступающими праздниками", - сказал спикер Дмитрий Разумков.

В это время в сессионном зале было почти пусто. Прозвучали единичные аплодисменты.

Следующее заседание парламента должно состояться 26 января 2021 года.

20 народных депутатов вместе с Разумковым и вице-спикером Еленой Кондратюк сделали фото возле елки.

Автор: Богдан Бортаков

В парламенте - 423 народных депутата. Больше всего - во фракции "Слуга народа", 246.

Следующие 2 недели - работа в комитетах и с избирателями.

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В пятницу Верховная Рада поддержала кандидатуру офицера СБУ Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов.