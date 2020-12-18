Министром ветеранов назначили вторую в истории страны женщину-генерала

Автор: facebook/Український Жіночий Конгрес Лапутина участвовала в АТО

Верховная Рада поддержала кандидатуру офицера СБУ Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов.

"За" проголосовали 248 народных депутатов.

Лапутина - боевой офицер. С 1992 года - в Службе безопасности Украины.

Участвовала в ряде операций по подавлению сепаратистского путча в Крыму в 1994 году. В 2008-м выступила с инициативой реализации концепции ментальной интеграции жителей АР Крым к Украине - программу закрыли после прихода ко власти Виктора Януковича.

Весной 2014-го в составе 1-й объединенной группы СБУ Лапутина высадилась на Краматорском аэродроме. Там наладила контакты с проукраинскими активистами, занималась разведкой, сбором и передачей информации в Киев.

В сентябре-декабре 2014 года руководила оперативной группой СБУ в АТО и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований. В том же году ее назначили заместителем главы Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

В марте 2020-го Лапутина стала 2-й женщиной в Украине, которая получила генеральское звание.

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17 декабря Верховная Рада провела несколько кадровых изменений в правительстве. В частности, 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. Это минимальное количество голосов, необходимое для положительного решения. Представители партии "Голос" требуют повторного голосования тз-за кнопкодавства коллег из ОПЗЖ. По словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Шкарлета, был Григорий Суркис, который в то время отсутствовал в Верховной Раде.