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пятница, 08 января 2021 19:48

9 нардепов почти не голосовали в течение года: фамилии

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9 нардепов почти не голосовали в течение года: фамилии
В прошлом году в парламенте состоялось 4154 голосования. Фото: iportal.rada.gov.ua

9 народных депутатов пропустили более 90% голосований в Верховной Раде в течение года. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Самый низкий показатель у Вадима Столара с ОПЗЖ - принял участие лишь в чуть более 1% голосований (совокупно нажал кнопку "за", "против", "воздержался" 80 раз).

Степан Ивахив из группы "Партия "За будущее" принял участие в 2% голосований.

Среди антилидеров - Александр Дубинский ("Слуга народа"), Вадим Рабинович (ОПЗЖ), которые приняли участие в 5% голосований.

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Александр Герега ( "За будущее") принял участие в 7% голосований, Игорь Палица ( "За будущее") - 8%, Дмитрий Шенцев (внефракционный) - 9%, Андрей Деркач (внефракционный) - 9%, Игорь Абрамович (ОПЗЖ) - 10%.

В течение года чаще всего голосовали депутаты "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем депутаты "СН" приняли участие в 84% голосований, "ЕС" - 78%. Депутаты из "Голос" приняли участие в 74% голосований, "Батькивщина" - 63%, группы "Доверие" - 71%.

Чаще всего игнорировали голосования ОПЗЖ и "Партия "За будущее" - приняли участие лишь в 54% голосований и 52%.

С 1 января 2020-го по 1 января 2021 произошло 4 154 парламентских голосования.

Ранее КИУ сообщал, что самыми большими прогульщиками в парламенте есть группа "Партия "За будущее" и фракция ОПЗЖ.

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