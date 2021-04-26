Нардеп Шевченко ездил в Беларусь во время отпуска - Разумков

Парламент не делегировал Шевченко полномочий на встречу с Лукашенко - Разумков. Фото: скрин с видео брифинга

Народного депутата от партии "Слуга народа" Евгения Шевченко не уполномочивали на поездку в Беларусь, он в то время находился в отпуске по собственному желанию.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал на брифинге, комментируя ситуацию вокруг встречи Шевченко с Александром Лукашенко, который называет себя президентом страны.

"Парламент не делегировал Евгению Александровичу никаких таких полномочий. По состоянию на 19-20 апреля он находился в отпуске по собственному желанию. А запретить перемещаться гражданам и народным депутатам у меня возможности нет. Я думаю, что любые международные отношения должны происходить на должном уровне и с надлежащими полномочиями", - сказал спикер ВР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" поехал к Лукашенко, полномочия которого Украина не признала

Относительно дальнейшей судьбы Шевченко во франции "Слуги народа" Разумков отметил, что не участвовал в обсуждении этого вопроса с руководителем партии и фракции, поэтому не сможет ответить на этот вопрос.

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, что более трети украинцев хотят видеть его своим президентом. 23 апреля Евгений Шевченко рассказал, что будет делать в случае исключения его из фракции из-за за скандальной поездки в Балерусь. По словам нардепа, он планирует создать новый политический проект.