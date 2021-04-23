Скандальный "слуга" Шевченко рассказал о планах в случае изгнания из партии

Нардеп Шевченко рассказал о своих планах в случае исключения с партии. Фото: ukraina24.segodnya.ua

Нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко рассказал, что будет делать в случае исключения его из фракции за поездку к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"У нас был принцип, что такие важные политические заявления обсуждаются на фракции, если 70 процентов голосов фракции поддерживают, тогда это выносится в зал. Здесь смухлевали - вынесли в зал, и с помощью оппозиции проголосовали постановление, за которое из "Слуг народа" проголосовали всего лишь 156 депутатов. Во фракции 252 человека. Поэтому я считаю это решение нелегитимным.

Второе. Когда я вижу, что фракция повела президента не туда, а я шел с президентом и всегда его поддерживал, и меня не слышат, а принимает президент другой страны - это не моя проблема, а руководства фракции", - заявил Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам нардепа, он планирует создать новый политический проект.

"Моя позиция публичная и открытая. Я ожидаю, что меня из фракции выгонят, я за это поблагодарю и пойду своим открытым политическим путем, создавать новый политический проект", - сказал он.

Депутату ответил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Я считаю, что внешняя политика - это сфера президента, это в конституции написано. Он главный дипломат страны. Верховная Рада определяет основы внешней политики. Но тактические и стратегические действия осуществляет президент. Если народный депутат из президентской фракции совершает действие, которое противоречит всем тому, что президент выстраивал определенное время, то так нельзя. Если он так хочет - проголосуем, нам нужно взять на голосование этот вопрос. Я думаю, нужно отпускать людей, которые хотят идти в свободное плавание", - сказал Корниенко.

Напомним, во вторник, 20 апреля, Евгений Шевченко в Минске встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. На встрече нардеп заявил, что больше чем треть украинцев хотят видеть Лукашенко своим президентом. В позапрошлом году "слуга" на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах".